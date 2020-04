Collegno e Grugliasco, i cittadini sordi ringraziano i sindaci per le mascherine trasparenti

"Grazie per l'opportunità concessa per una maggiore accessibilità per i cittadini sordi". È questo il ringraziamento per il sindaco di Collegno Francesco Casciano e il sindaco di Grugliasco Roberto Montà, che la scorsa settimana hanno distribuito gratuitamente mascherine per persone sorde. Dispositivi donati alle due città, nati dall’ingegno di Francesco Tortorelli e della sua Grugliasco Ricami, che posseggono una particolare caratteristica: una apertura in nylon trasparente in corrispondenza della bocca per permettere la lettura delle labbra e della Lingua dei Segni.