Torino, ad Aurora arrivano le “spese sospese” di Associazione Fuori di Palazzo e Comitato di Zona

La prima ha infatti posizionato, in quattro punti nevralgici del quartiere, altrettante cassette accompagnate dall'ormai celebre slogan “Chi non può prenda, chi può metta”. La raccolta di generi alimentari da donare si sta effettuando in Via Goffredo Mameli (davanti alla Gelateria Popolare), in Via Carlo Noè (di fronte alla scalinata), in Largo Brescia (di fronte al supermercato Basko) e all'angolo tra Corso Brescia e Corso Giulio Cesare (di fronte alla scuola primaria “Parini”).