Trasporti, la richiesta di 11 Comuni torinesi: "Rimborsare gli studenti abbonati dei mesi non goduti"

“Rimborsare gli studenti per i mesi non goduti del loro abbonamento; programmare in modo condiviso l’esercizio delle linee sia durante questa fase emergenziale sia in quella successiva di ritorno alla normalità; approfondire il tema trasporti in vista del nuovo anno scolastico; fare il punto sui risparmi conseguenza delle riduzioni delle corse a causa dell’epidemia Covid-19”: queste le quattro richieste avanzate in una lettera che 11 Comuni dell’area metropolitana torinese (Grugliasco, Beinasco, Borgaro T.se, Chieri, Collegno, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Rivalta, Rivoli, Settimo T.se) hanno inviato all’Agenzia per la mobilità, GTT, Regione e Città Metropolitana.