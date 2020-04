Random: traduco il mio vissuto in rime

Random, al secolo Diego Gervasio, è un giovane rapper torinese che comincia a scrivere le sue prime rime a sei anni. Ha solo 20 anni, ma ha le idee chiare: vuole poter vivere facendo musica, questo sogno lo accompagna da prima che potesse avere coscienza di cosa fosse un sogno. Nel 2018 ha dato vita al collettivo Random Project radunando i suoi amici intorno ai suoi progetti musicali, nel quale ognuno di loro vi ha messo a disposizione la sua professionalità. Il suo nuovo singolo "Voci In Testa", uscito sul noto canale YouTube rap italiano YouTube di Real Talk, è un flusso di coscienza che narra del suo universo mentale fatto di ossimori.

Come è nato il progetto musicale Random?

Il progetto musicale Random è nato concretamente negli ultimi 4 anni, quando ho iniziato a finalizzare le mie prime canzoni e registrarle in studio. Nasce da una mia forte passione per il genere musicale rap e da un’esigenza personale per la scrittura. Ho iniziato a scrivere i miei primi testi in rima da piccolissimo, quando facevo ancora le elementari, affascinato dalle rime e dalle parole che suonano bene unite insieme a formare versi. Ho scritto diverse poesie prima di conoscere il rap. Fu amore a prima vista con questo genere, capii che era esattamente quello che stavo già cercando di fare con i miei testi poetici, ma con l'aggiunta di una base musicale. L'unione delle mie due più grandi passioni fu istantanea: musica e scrittura in rima.

Parlaci del collettivo Random Project e del modo in cui si lavora in sinergia con gli altri.

Nasce nel settembre del 2018, quando decisi di radunare attorno ai miei progetti i miei più cari amici, persone che conosco da sempre e che mi sono sempre vicine. Nasce nel mezzo di un periodo molto buio, durante il quale ero affetto da una forte forma di depressione. Questa condizione mi portava ad avere una particolare paura del futuro. Il pensiero che tutto dovesse finire, in particolare la vita, annullava qualsiasi mia volontà nel progettare. Decisi, quindi, di debellare questa mia paura sfidandola. Il Random Project è un collettivo formato da amici, ognuno dei quali ha messo a disposizione del progetto la propria professionalità. Tra questi vi è il mio braccio destro, il videomaker, con cui curo ogni mio video e la comunicazione visiva, Francesco, in arte SpakaFra. C'è poi chi si occupa del marketing, attraverso campagne social, chi è più portato per le pubbliche relazioni, chi si sta addentrando nel mondo della produzione musicale.

Essendo poco meno di una decina, la nostra forza è il brainstorming e la moltitudine di idee che nascono dalle nostre conversazioni. Ci sono diverse persone che collaborano con noi, grazie all'amicizia e al rispetto reciproco, tra cui il nostro fotografo Samuele e il grafico Enrico. Siamo tutti ragazzi di Torino, per la maggior parte del quartiere di Mirafiori Nord. Respiriamo a pieno e con grande orgoglio l'amore e il supporto che tutti i nostri amici, di zona e non, nutrono per noi e per quello che facciamo.

Come nasce un tuo testo?

Un mio testo nasce molto spontaneamente. Qualsiasi situazione interessante io viva e qualsiasi cosa catturi la mia attenzione viene da me automaticamente trasformata in un verso musicale, la maggior parte delle volte già in rima. Traduco il mio vissuto e il mio vivere quotidiano in una frase o più di una, che possa stare all'interno di una canzone. Questo mi permette di avere stimoli illimitati e sempre nuovi. Capita che io scriva senza il supporto di una base musicale, a cappella, con un ritmo dettato dalla metrica che voglio abbia quello che sto scrivendo. La stragrande maggioranza delle volte, invece, inizio a scrivere e le mie numerose idee esplodono quando sento un beat che mi piace. In questo caso imposto subito delle melodie e scrivo le parole seguendo le linee vocali che ho creato. Tengo molto ai miei testi e sono parecchio pignolo sullo schema metrico, ritmico e delle rime. Faccio sempre in modo che ci siano più rime possibili ma senza "forzare" il flusso del verso, che risulterebbe altrimenti macchinoso.

Il 14 aprile è uscito il brano “Voci in testa”, che storia ci racconta?

Il mio nuovo singolo "Voci In Testa", uscito sul noto canale YouTube rap italiano YouTube di Real Talk, è un flusso di coscienza, una tipologia di scrittura molto frequente nelle mie canzoni e che mi affascina. Il pezzo parla della mia interiorità, il mio universo mentale nel quale si alternano bene e male, pace e guerra, giusto e sbagliato, demoni e angeli. Concetti opposti che spesso combaciano e trovano un loro connubio convivendo, senza che nessuno prevalga sull’altro. Mi piace molto comunicare attraverso i contrasti e termini agli antipodi tra di loro, concetto molto presente in “Voci in Testa”. Tendo sempre a voler commentare poco le mie canzoni perché preferiscono comunichino loro al posto mio. Desidero far capire cosa voglio trasmettere attraverso le immagini che creo.

Qualche consiglio musicale e non ai nostri lettori in questo periodo di quarantena?

Non sono mai bravo nel consigliare musica perché mi capita di ascoltarne così tanta e di generi completamente diversi tra di loro, che potrei cambiare il mio consiglio da un giorno all'altro. Dovessi consigliare qualcosa di mio, consiglierei "COME TORINO LA NOTTE”, un singolo uscito a settembre. Nel video è ritratta Torino completamente deserta in piena notte, quando accompagnata dal silenzio e dalla pace notturna, acquista una magia ed una bellezza uniche e surreali. Alla fine della canzone dico che "vorrei ogni cosa fosse bella come Torino la notte". Una bellezza che in questo periodo storico risulta un po’ diversa, in quanto è il frutto di una desolazione forzata: il fascino della città deserta viene sopraffatto dall’emergenza che stiamo vivendo.

News, anticipazioni?

Non vi posso anticipare nulla, ma il Random Project è sempre in movimento e per restare aggiornati sui prossimi passi inviterei tutti a seguirmi sulla mia pagina social di Instagram dove troverete i collegamenti diretti a Spotify ed a Youtube .

