“Io resto a casa....e racconto” la Circoscrizione 7 durante il coronavirus

Raccontare la vita nei quartieri Aurora, Vanchiglia, Vanchiglietta, Sassi e Madonna del Pilone durante la pandemia di coronavirus: è questo l'obiettivo dell'iniziativa settimanale “Io resto a casa...e racconto”, ideata dalla Circoscrizione 7 di Torino per interagire con i propri cittadini in queste settimane di distanziamento sociale.

Chi vorrà potrà partecipare inviando la propria testimonianza entro la giornata di martedì alle ore 12, all'indirizzo e-mail informa7@comune.torino.it, attraverso racconti, disegni, poesie, fotografie e video: “La nostra intenzione – dichiara il presidente Luca Deri – è quella di comporre un mosaico condiviso di questa esperienza di per sé negativa ma da cui, come stiamo osservando a livello cittadino, regionale e nazionale, emergono anche risvolti positivi e creativi”

I materiali, che verranno valutati da un'apposita commissione, dovranno rispettare alcune regole: i testi non dovranno superare i 1800 caratteri spazi inclusi, le immagini potranno essere al massimo tre e i video non dovranno superare i quindici secondi; i contenuti, inoltre, non dovranno includere messaggi ingiuriosi o discriminatori; la pubblicazione avverrà ogni mercoledì pomeriggio sul sito e sulla pagina Facebook della Circoscrizione 7.

Per ulteriori informazioni: www.comune.torino.it/circ7/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6436