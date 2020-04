Il Museo del Risparmio organizza il Digital Live Talk “L’educazione finanziaria…dal divano di casa tua”

il Museo del Risparmio organizza mercoledì 22 aprile alle ore 18.00 il Digital Live Talk dal titolo “L’educazione finanziaria…dal divano di casa tua”.

La diretta su YouTube, vedrà protagonisti i divulgatori di Taxi 1729, società di formazione e comunicazione scientifica, con la partecipazione tutta al femminile di Giovanna Paladino, direttore del Museo del Risparmio e Giovanna Boggio Robutti direttore di FEduF, la Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio che promuove un’educazione alla cittadinanza economica consapevole e attiva.

Nel corso del talk si parlerà, alla luce della finanza comportamentale, di come affrontiamo d’istinto i rischi, approfondendo le emozioni e gli automatismi che intervengono e guidano le nostre scelte finanziarie in un periodo di grande incertezza economica come quello che stiamo vivendo.

Come evidenziato da Giovanna Paladino nella recente web conference EBF Financial Resilience “questo infatti è un momento unico per trattare il tema dell’assunzione dei rischi e della gestione degli stessi, perché un futuro incerto ci chiede di avere coraggio ma con coscienza”.

Attraverso una live chat sarà inoltre possibile rispondere in diretta a domande e commenti.

Per partecipare e intervenire nel talk è necessario iscriversi, tramite email all’indirizzo info@museodelrisparmio.it