Il Museo della Montagna di Torino mette online il suo patrimonio ad alta quota

A Torino il Museo Nazionale della Montagna “Duca degli Abruzzi” del CAI ha messo online mountainmuseums.org, la prima piattaforma digitale che raccoglie il patrimonio dei più importanti musei al mondo dedicati alla cultura alpina.

L’iniziativa fa parte del progetto Interreg Alcotra iAlp, che, tra il 2017 e il 2020, ha visto la sede museale del Monte dei Cappuccini collaborare con il Musée Alpin di Chamonix-Mont-Blanc alla valorizzazione delle proprie collezioni, attraverso un lavoro di catalogazione e digitalizzazione in ottica di fruibilità allargata.

Scopo del portale è riunire in un unico contenitore, organizzato per aree tematiche, i materiali catalogati e digitalizzati dai due musei, per renderli accessibili a pubblici vasti e diversificati, sperando in futuri di coinvolgere centri di documentazione.



Le collezioni disponibili sul sito sono una selezione di quelle sulle quali si è intervenuto grazie al progetto europeo: nello specifico, il Museo della Montagna propone 5.000 pezzi dei circa 30.000 schedati negli ultimi due anni con iAlp.

Con un approccio esperienziale e divulgativo, l’accesso ai contenuti è guidato da tre macro aree principali: Gallerie tematiche, Luoghi, Mostre virtuali. A queste si aggiunge l’area interattiva, che permette di creare una propria galleria personale con gli oggetti favoriti via via consultati.

Un’attenzione particolare merita la sezione Mostre virtuali: le esposizioni realizzate nei tre anni dai due musei sono accessibili al pubblico con un’ampia descrizione multimediale degli allestimenti e la presentazione dei beni esposti.