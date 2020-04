Valter Boero (PdF): "A Torino ricominciamo dalla bicicletta"

"Ricominciamo dalla bicicletta"; propone Valter Boero, referente politico del Popolo della Famiglia (PdF) in Piemonte, per il quale quello di puntare sulle due ruote a pedali "è uno dei punti salienti delle proposte del PdF per far ripartire la città di Torino ed il Piemonte dopo quasi 2 mesi di forzato lockdown nelle proprie abitazioni per gran parte dei cittadini".

"La bicicletta – chiarisce Boero – consente di mantenere la distanza, ci fa fare un po’ di moto e dopo questa lunga clausura coatta ci fa respirare la libertà: quindi ci dà speranza e per di più contribuisce a migliorare la forma fisica, incluso il nostro sistema immunitario".

Boero quindi precisa: "Come Popolo della Famiglia chiediamo al Sindaco di Torino di consentire quanto prima possibile la mobilità di tutti i cittadini in bicicletta, mantenendo sempre le distanze di sicurezza tra le persone. Chiediamo altresì al Prefetto di autorizzare l’attività delle officine di manutenzione e vendita delle biciclette, per consentire e facilitare l’uso effettivo dei mezzi a due ruote".

"Infine – conclude – in questo contesto sarebbe anche molto opportuno rendere completamente gratuito per i prossimi mesi l’uso delle biciclette a noleggio del servizio ‘BikeTO’ come pure quello di tutti gli altri gestori di mezzi individuali di spostamento sia a pedali, sia a motore elettrico; un provvedimento del genere costituirebbe anche un’ottima promozione del servizio facendolo conoscere ed usare ad una platea più ampia di cittadini".