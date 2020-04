Mercoledì Veg: oggi cuciniamo la deliziosa ricetta del riso nero agli asparagi e mirtilli

Frutta e ortaggi di Ortofruit Italia tornano protagonisti ogni mercoledì con le ricette 100% veg e super-salutari commentate dalla redazione de ilGolosario di Paolo Massobrio!

IL MIRTILLO NERO

E’ una piccola bacca dal colore blu notte, contiene pochissimi zuccheri ed è una miniera di antiossidanti e flavonoidi: per questo è considerato il superfood dei frutti di bosco con svariati benefici che vanno dal bruciare in grassi in eccesso a migliorare le capacità mnemoniche, al prevenire e combattere la cistite. Anche sul consumo si dimostra incredibilmente versatile: infusi, succhi, estratti, mescolato in piatti dolci e salati: si può consumare in tutte le salse!

Riso nero agli asparagi e mirtilli: un riso un po’ diverso dal solito che nasce da una combinazione di ingredienti con effetto benessere e altrettanta sorpresa. Alla vitamina C, fibre e antiossidanti dei mirtilli, infatti, si aggiungono l’acido folico e la vitamina K degli asparagi, i carboidrati a basso indice glicemico e il calcio del riso nero integrale.

Tempi 10 minuti + il tempo di cottura del riso (indicato sulla confezione)

Ideale per… il pranzo

Ingredienti (4 persone)

125 g di mirtilli (freschi)

400 g di asparagi

320 g di riso nero (tipo Venere)

2 cucchiai di olio evo

Sale e pepe q.b.

Procedimento

Fate bollire il riso nero in abbondante acqua salata, rispettando il tempo indicato sulla confezione. Nel frattempo, lavate e pulite gli asparagi, poi tagliateli a rondelle. Fate saltare le rondelle di asparagi in una padella antiaderente con un cucchiaio di olio evo. Scolate il riso al dente, aggiungetelo alla padella con gli asparagi, infine unite i mirtilli. Mantecate con un cucchiaio di olio evo e aggiustate di sale e pepe.

Se avanza?

Potete creare degli arancini super cool: basterà impanarli in una pastella di acqua e ceci e cuocerli brevemente in padella!