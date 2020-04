Rientro con "sorpresa" alla Elbi di Collegno: "Un'autocertificazione in cui i lavoratori garantiscono i non aver avuto contatti con positivi al Covid"

Secondo quanto raccontano i rappresentanti di Fim Cisl , infatti, alla ripresa lavorativa la direzione aziendale ha sottoposto ai dipendenti una autocertificazione da sottoscrivere obbligatoriamente per poter accedere all’interno dello stabilimento. "Ai lavoratori si chiedeva di certificare il non contatto con persone positive al Covid 19 negli ultimi 14 giorni, ma non solo, anche con persone che "presentino sintomi correlabili con l'insorgenza della Covid 19". Di fatto i dipendenti devono assumersi la responsabilità di individuare persino i sintomi delle persone e dichiarare pseudo casi di positività!".

Accanto a questo, aggiungono i sindacalisti, "viene chiesto di osservare il distanziamento sociale all'ingresso, senza che l'azienda spieghi come farlo o adotti strumenti ad evitare assembramenti. Le rsu e RLS FIm Cisl si sono rifiutate di sottoscrivere tale certificazione e gli è stato impedito di entrare in azienda". "Spiace nuovamente rilevare come la Elbi non consideri il ruolo dei delegati sindacali - commenta con amarezza Davide Provenzano, Segretario Generale FIM CISL Torino e Canavese -, non coinvolgendoli preventivamente sulla scrittura di questo documento e tenendoli fuori dai cancelli".