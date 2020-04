"Collegno Investe nel Lavoro" anche da casa

Aiutare i cittadini anche da casa. Il progetto Collegno Investe nel Lavoro prosegue anche in Smart working, per sostenere nella ricerca di un impiego. Un supporto ai collegnesi che, durante l'emergenza Covid-19, prosegue anche da casa. Una nuova veste, dunque, per erogare i servizi anche a distanza.

Attività individuali e di gruppo di orientamento e ricerca attiva del lavoro saranno condotte da professionisti a distanza, tramite telefono o computer, cercando di salvaguardare la salute di tutti, dando così il via al progetto.

“Rinnoviamo il nostro impegno per consentire, in una fase complessa come questa, di continuare a fornire attraverso modalità a distanza, le opportunità previste dal progetto Collegno investe nel lavoro - ha sostenuto l’assessore e vicesindaco Antonio Garruto -, che attraverso percorsi di orientamento sostiene i cittadini in cerca di occupazione a trovare un’opportunità professionale”.