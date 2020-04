Salvate due cucciolate di gattini abbandonati a Nichelino: ora parte la corsa all'adozione

Una storia alla quale manca solamenter il lieto fine, che sarà rappresentato dall'adozione. Ma non ci sono dubbi che arriverà, magari anche in tempi brevi.

Due cucciolate di gattini abbandonate dentro una gabbietta, nella zona di via Torricelli a Nichelino, rischiavano di fare una brutta fine, ma per fortuna c'è chi è intervenuto in tempo utile per salvare le bestiole. La storia (e la foto) l'ha raccontata l'assessore alla tutela animale del Comune Fiodor Verzola, sulla sua pagina Facebook. "La cattiveria dell’uomo è l’unica dinamica certa su questa terra. Dieci gattini appena nati, abbandonati sotto a un albero, chiusi dentro una gabbia sudicia insieme alle loro due mamme".

"Fortunatamente non tutti si girano dall’altra parte quando si trovano davanti a queste scene e per questo ringrazio Eleonora per avermi chiamato a recuperare queste piccole meraviglie che ora sono sotto le amorevoli cure del Dottor Ceppa, in attesa di essere trasferite al gattile e successivamente trovare una famiglia che si prenda cura di loro", ha aggiunto Verzola, che poi ha invitato chi assiste a scene simili di denunciare: "Se qualcuno avesse visto qualcosa invii segnalazione a ufficiotutelaanimali@comune.nichelino.to.it ".

"Vi aggiorneremo quando saranno abbastanza grandi per essere adottati", ha concluso l'assessore. Ma è già partita la corsa per l'adozione.