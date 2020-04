La Bcc di Casalgrasso e Sant’Albano Stura propone la nuova polizza "Copertura Covid 19"

Molte aziende si stanno organizzando e si sono organizzate per affrontare in massima sicurezza la riapertura della propria attività.

Uno dei temi più sentiti dalle aziende è come rendere gli ambienti sicuri e come tutelare i propri dipendenti. La Bcc di Casalgrasso e Sant’Albano Stura ha sottoscritto una polizza assicurativa per tutti i dipendenti, per tutelarli in caso di contagio e ha deciso di rendere disponibile questa polizza a tutte le aziende clienti. Le aziende che vorranno sottoscrivere la polizza “Copertura Covid 19” potranno contattare l’Ufficio Bancassicurazione della Bcc di Casalgrasso e Sant’Albano Stura. Con soli 9 euro per ogni dipendente viene garantita l’assistenza specifica per eventuali ricoveri, convalescenze ed assistenza post ricovero generati da infezione da Covid 19.

Per ulteriori informazioni e per sottoscrivere la polizza contattare l'ufficio Bancassicurazione:

E-mail: assicurazioni@banca8833.bcc.it

Laura Busso: 340 472 27 21

Alessandro Musso: 348 099 08 04