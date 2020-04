I musei virtuali, un modo per contemplare la bellezza rimanendo sul divano di casa

UN PERCORSO UGUALMENTE SUGGESTIVO

Ora più che mai, il mondo Web è la principale fonte di svago per i suoi utenti in quanto permette di non pensare almeno per un po' ai numerosi disagi mondiali dovuti all’emergenza Coronavirus. Sul web vi sono infatti un sacco di contenuti - come ad esempio su navigaweb.net – quali storie e personaggi in cui perdersi durante questo periodo di distanziamento sociale. Grazie all’ausilio di droni, macchine fotografiche e altri strumenti, sono tanti i musei – anche di fama mondiale – in grado di fornire tour virtuali a chiunque abbia Internet ad alta velocità e voglia perdersi in un’esperienza innovativa.

Il tour virtuale serve a tale scopo; si sceglie un posto tranquillo, magari accompagnati da buona musica - un utile suggerimento è inserire una playlist rilassante per immergersi in un percorso multisensoriale - si spegne il telefono e ci si allontana da tutto. I numerosi tour virtuali disponibili possono essere concepite come delle vere e proprie meditazioni guidate, dove ci si concentra sull’arte e scorrere col cursore del mouse attraverso le sale del museo, senza le code o i prezzi dei biglietti.

QUALI SONO I MUSEI VIRTUALI FRUIBILI

UN TOUR VIRTUALE TRA ALCUNI MUSEI NAZIONALI

Gli appassionati possono vedere migliaia di dipinti, sculture…insomma, esplorare i musei. Esistono varie piattaforme: da video interattivi a 360 gradi e tour completi con descrizioni vocali, sino ad avere presentazioni con foto zoomabili delle più grandi opere d'arte del mondo. E molti consentono agli spettatori di avvicinarsi all'arte più di quanto potrebbero fare nella vita reale.

Per gli appassionati di opere d’arte a soffitto, il museo del Vaticano offre una vista online dei dipinti di Michelangelo nella Cappella Sistina. I visitatori possono anche fare un tour a 360 gradi della collezione di sculture classiche del Vaticano.

Sono diversi i musei in Italia che si possono visitare online: Come già anticipato, i Musei Vaticani ad esempio ove è possibile accedere ad alcune delle collezioni più celebri al mondo. Una collezione corposa e intesa, sarebbe impossibile vedere tutti questi tesori con una sola visita. Il Vaticano non si è fatta trovare impreparata e quindi ha creato una guida online approfondita alle collezioni che comprende tour e video a 360 gradi di molte delle sale più famose. Anche la Galleria degli Uffizi offre questa esperienza online ad alta tecnologia che consente di esplorare stanze o temi specifici, con didascalie divertenti e informative. Gli Uffizi hanno anche un archivio digitale a supporto degli utenti.

(H2) VERSO UNA NUOVA ROUTINE

(H3) COSA RIMANE DEL PASSATO

Un periodo particolare questo e che finirà certamente sui libri di storia. Restrizioni su tutto, i movimenti all'interno dell'Italia sono vietati; divieti di viaggio, cancellazioni di voli e chiusure aeroportuali, controlli sempre più capillari sul territorio nazionale. Vacanze e sogni sono stati tutti messi in attesa per il momento, ma per fortuna ci sono alcuni modi per continuare a vivere l'Italia. C'è così tanta bellezza nel mondo e tanta bellezza in Italia, quindi perché non visitare i musei italiani ed esplorarli virtualmente. Anche il FAI si sta impegnando molto per rendere questo possibile e lo fa quotidianamente offrendo dei tour dei luoghi più incantevoli e pieni di storia che coinvolgono l’intera penisola italiana; Italia mi manchi è il nome dell’iniziativa. Un piccolo gesto per essere più vicini, nell’attesa che ritorni il tutto alla normalità e magari recuperare quell’entusiasmo per le piccole cose che per molto tempo, forse presi dalla troppa frenesia, si era perso. Un’occasione quindi per ricominciare.