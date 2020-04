CasArcobaleno compie 5 anni: tre giorni di festa online per celebrare l'anniversario

CasArcobaleno, nata il 25 aprile 2015 a Torino, città da sempre all’avanguardia per le lotte per l’autodeterminazione e per i diritti LGBTQIA+, è un luogo di cittadinanza attiva e consapevole che favorisce l’incontro tra gruppi e associazioni LGBTQIA+ e non, con servizi rivolti alla cittadinanza. A oggi, sono 22 le associazioni che aderiscono al progetto di CasArcobaleno, che si occupano di cinema, cultura, supporto a stranieri richiedenti asilo, mobilità internazionale, sport e diritti umani, unite dai valori e dalle pratiche dell’antifascimo, antirazzismo, antisessismo e contro ogni forma di discriminazione.

“Ogni giorno impariamo a cambiare il mondo” dichiara Riccardo Zucaro, Presidente di Arcigay Torino, associazione capofila di CasArcobaleno. “Nei primi cinque anni di vita, CasArcobaleno si è affermata come luogo di cittadinanza attiva che, in chiave intersezionale, ha offerto e continua a offrire servizi e progetti di promozione sociale e culturale. Molte persone trovano in CasArcobaleno il luogo sicuro dove potersi rifugiare, il luogo aperto in cui portare le proprie idee, lo spazio dove raccontarsi e rivolgersi in caso di bisogno. Dai corsi di italiano per stranieri ai gruppi di automutuo aiuto, dai servizi di accoglienza e ascolto alle serate di intrattenimento, dagli sportelli sulla salute alle cene multietniche, CasArcobaleno è fucina di attività pensate da e per la cittadinanza, con un focus sui temi LGBTQIA+ e sul contrasto al razzismo. L’anniversario di CasArcobaleno” continua Zucaro, “che cade non a caso il 25 aprile, racconta oggi più che mai come tutte le persone e tutte le realtà che attraversano e aderiscono a CasArcobaleno si riconoscono nei valori della Resistenza e li mettono in pratica quotidianamente, soprattutto in momenti difficili come quello attuale” conclude Zucaro.