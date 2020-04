Coronavirus e stop alle lezioni: anche gli ITS affrontano la sfida della didattica a distanza con il digitale

Non solo scuole dell'obbligo o Università. Anche il mondo degli ITS (Istituti tecnici superiori) in queste settimane di "lockdown" si sta misurando con la sfida della didattica a distanza. Emersi ormai da qualche tempo come percorso alternativo, dopo il diploma, per chi non intende affrontare il cammino in ateneo (con tassi di occupazione elevatissimi, per i ragazzi che tagliano il traguardo finale) anche nel loro caso è stato il ricorso al digitale la ricetta per non perdere contatto con gli studenti e per proseguire nell'insegnamento.

La rete delle "Fondazioni ITS Piemonte", nel loro insieme, hanno cominciato a muoversi già dal 17 marzo, mettendo in campo strumenti tecnologici e piattaforme che si possono utilizzare sia per i ragazzi che seguono il percorso ICT che quelli di Turismo e attività culturali, Efficienza Energetica e Biotecnologie. “Oggi il nostro impegno è rispondere alle aspettative dei nostri studenti e delle imprese del territorio, offrendo un vero e proprio progetto di Didattica a Distanza – dichiara Giulio Genti, direttore della Fondazione ITS – ITC Piemonte - Tecnologie di altissimo livello, formazione degli insegnanti, contatto costante fra docenti e allievi. L’emergenza Covid-19 ha lanciato al mondo della istruzione e formazione una sfida straordinaria e inedita, le risposte devono essere altrettanto straordinarie".