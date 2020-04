Coronavirus, a Torino prosegue il lavaggio ed igienizzazione delle strade

Ogni notte, da alcune settimane, Amiat Spa svolge un’attività di pulizia e igienizzazione delle strade tra le 22 e le 6 del mattino. Il piano di lavaggio prevede una programmazione costante degli interventi, che ogni settimana coprono l’intero territorio cittadino. La programmazione è comunque soggetta a variazioni, in base alle esigenze del momento, disponibilità del personale e altri fattori che incidono sull’organizzazione del servizio.



La notte scorsa si è provveduto al lavaggio delle zanelle lungo le strade di alcuni quartieri delle circoscrizioni 3, 4 e nella ex 9.



· Nella circoscrizione 3: tra corso Francia, piazza Rivoli, corso Vittorio, corso Racconigi, corso Peschiera, corso Trapani, via Monginevro, via Thures;



· Nella circoscrizione 4: tra corso Francia, piazza Statuto, via San Donato, corso Tassoni, corso Svizzera, via Balangero, via Nole, largo Piero della Francesca, corso Potenza, corso Lecce, via Angelo Sismonda, via Ornavasso, via Michele Lessona, via Giovanni Servais, via Paolo Bentivoglio, via Carlo Bianco, via Augusto Franzoj, via Sostegno, piazza Massaua.



· nella ex circoscrizione 9 tra piazza Pitagora, corso Siracusa, corso Cosenza, corso Giovanni Agnelli, via Filadelfia, corso Unione Sovietica, corso Rosselli, via Tirreno, via Gorizia.



Un impegno aggiuntivo da parte dell’azienda incaricata dell’igiene stradale a favore dei cittadini, un contributo utile per superare questa difficile fase della vita della città.