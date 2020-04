Coronavirus, il Coordinamento delle moschee torinesi effettua una donazione per gli ospedali della città

Il coordinamento delle moschee Torinesi, a nome di tutta la comunità musulmana cittadina, scende in campo a fianco della città della salute nella lotta al Covid-19. "Come ogni componente del tessuto sociale cittadino, di cui si sente una parte solida e indissolubile, e come fedeli musulmani, non potevamo rimanere con le mani in mano mentre il nemico invisibile, che non distingue tra etnie e religioni, avanzava mettendo in ginocchio la nostra amata città come il resto del nostro paese e del mondo, falciando vite umane ed intere generazioni" scrive il Coordinamento moschee torinesi.

"Sostenere la collettività attraverso un aiuto a chi sta in prima linea, come i nostri medici, infermieri e tutto il personale sanitario, che combattono giorno e notte nelle corsie degli ospedali, nelle terapie intensive, nelle ambulanze lottando per la nostra sopravvivenza, rischiando la propria vita per salvare quella degli altri, è il minimo che si poteva fare. Abbiamo deciso di farlo con una donazione a favore della città della salute. La cifra deriva da una raccolta fondi online, promossa dalle moschee della città di Torino e di Collegno.

Oltre a donare dai propri conti, autofinanziati, i centri islamici si sono rivolti ai loro fedeli e a tutta la comunità che non si è fatta attendere e che ha partecipato con calore; facendo propria la causa, come dimostrano i commenti lasciati dai partecipanti “ci hanno curato con amore per trent’anni, è il minimo che possiamo fare” e ancora “non possiamo restare passivi di fronte a ciò”. L’iniziativa, che casualmente coincide con l’inizio del benedetto mese di Ramadan, dove la dimensione spirituale dei fedeli musulmani è particolarmente accentuata, assume ulteriore importanza e viene accolta con più calore" precisano i mussulmani.

"Chi ha partecipato, non ha fatto altro che applicare uno dei principi base dell’Islam e dell’umanità intera: la solidarietà. Predicato spesso dal Profeta Mohammed, che la pace e la benedizione siano con Lui, quando diceva” I credenti sono come un corpo umano solido ed unito, quando un suo organo si ammalava, tutto il resto del corpo gli manifestava solidarietà con la febbre. La donazione fa parte della compagna “Nuvole della misericordia”, che consiste in una serie di iniziative promosse e portate avanti dalle moschee a favore dei propri fedeli e della cittadinanza tutta dall’inizio dell’attuale emergenza. Fra le varie iniziative messe in campo, l’approvvigionamento di generi alimentari per le famiglie in difficoltà e la promozione delle donazioni di sangue a favore degli ospedali. Non finiscono qua i servizi forniti dalle moschee alla collettività, in quanto le istituzioni religiose mussulmane, sparse nei diversi quartieri cittadini organizzano altre attività, tra le quali: orientamento e sensibilizzazione della cittadinanza sui comportamenti da tenere a causa dell’emergenza Covid-19, dettati dalle normative che mammano entravano in vigore, traducendo nelle varie lingue e divulgando i comunicati delle autorità, inizialmente nelle moschee, e dopo la chiusura di queste, con strumenti on-line; organizzazione dopo scuola online per bambini ed adolescenti; supporto anziani e persone in difficoltà per spesa e commissioni; supporto morale e spirituale a distanza; supporto famiglie ed ospedali nella gestione della preparazione e sepoltura delle salme dei mussulmani" conclude la nota.

Le moschee e le associazioni che hanno aderito all'iniziativa:

Moschea Omar, Via Saluzzo

Moschea la Pace, Corso Giulio

Moschea Taiba, Via Chivasso

Moschea di Collegno, Via Molino

Moschea Mohamed 6, Via Genova

Moschea Alhidaya, Piazza Cattaneo

Moschea Rayan, Via Reycend

Moschea Attaqua, Via Sansovino

Moschea Dar Assalam, Via la Salle

Mosche AlFALAH, Via porpora

Mosche Annour, Via Piosasco

Moschea Al Ikhlass, Strada delle Cacce

Moschea Mecca, Via Botticelli.