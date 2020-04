Moderati:"Prezzi calmierati per le mascherine: riduzione dell'IVA al 4%"

Calmierare i prezzi delle mascherine, riducendone l'Iva al 4%. La richiesta arriva dai Moderati, che annunciano di aver predisposto sul tema un Ordine del Giorno nel Comune e presso le otto Circoscrizioni.

"I dispositivi di protezione personale - spiegano il capogruppo comunale Silvio Magliano e la Segretaria cittadina Carlotta Salerno . sono ormai diventati, a tutti gli effetti, beni di prima necessità: a maggior ragione lo saranno in vista della Fase 2, con la riapertura di un gran numero di attività".



"Urgono -aggiungono - misure a tutela dei cittadini. Tre le richieste: abbassamento dell'aliquota IVA dal 22% al 4%; distribuzione garantita a tutti quei cittadini che - per età o condizioni personali - non hanno la possibilità di recarsi presso i punti vendita; contenimento dei costi di filiera e dei prezzi finali".



"Ogni famiglia sta per trovarsi nella condizione, a oggi inedita, di doversi dotare di mascherine al pari di pane, acqua e di qualsiasi altro bene di prima necessità. I beni di prima necessità, per definizione, non possono essere un lusso" concludono Magliano e Salerno.