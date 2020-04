Torino, al via il primo Ramadan all'epoca del coronavirus: “Le case si trasformeranno in moschee”

Sono decine di migliaia i musulmani residenti a Torino e nei comuni limitrofi che si stanno preparando all'inizio del mese di Ramadan (ricorrenza che ricorda la prima rivelazione del Corano al profeta Maometto da parte dell'arcangelo Gabriele, ndr), che si appresta a essere celebrato in modalità alternative e inconsuete a causa dell'emergenza coronavirus.

Annullate, nel rispetto delle normative nazionali e locali, le grandi manifestazioni come Iftar Street, Moschee Aperte e la preghiera comunitaria a Parco Dora, i centri di culto stanno promuovendo sermoni in streaming e l'invito a pregare da casa con le proprie famiglie: “Sarà – commenta Brahim Baya dell'Associazione Islamica delle Alpi – Moschea Taiba di Via Chivasso (Aurora) – un Ramadan speciale: trasformeremo le case in moschee e la dimensione familiare darà maggiore profondità. Non potendo stare insieme per la preghiera serale o per la rottura del digiuno, inoltre, conserveremo lo spirito di comunità attraverso la tecnologia”. Non mancano le iniziative di solidarietà legate all'emergenza: “Il digiuno – prosegue Baya – ci insegna a entrare in empatia con chi soffre: grazie al progetto Insieme Vicini nella Lontananza abbiamo donato 100 pacchi alimentari completi riuscendo a intercettare circa 350 persone, un segno di presenza e vicinanza in questo momento di difficoltà comuni”.

Lo stesso approccio è condiviso anche da altri esponenti della vita religiosa cittadina: “La dimensione spirituale - spiega Said Hadine del centro Attaqua di Via Sansovino (Vallette) – verrà vissuta spostando le moschee nelle case di tutti i fedeli; non potremo pregare insieme ma valorizzeremo questo aspetto trasmettendo i sermoni in remoto e distribuendo pacchi di prodotti tipici del Ramadan ai fedeli. Dall'inizio della pandemia, inoltre, ci siamo organizzati per donare generi alimentari alle persone che si trovano in difficoltà, facendo anche diverse spese e commissioni”. “Ognuno di noi - aggiunge Said El Idrissi della moschea di Via Baretti (San Salvario) – pregherà a casa, insieme alle proprie famiglie, in attesa delle decisioni che verranno prese il 4 maggio”.