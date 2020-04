Verso le ripresa, Ance Piemonte organizza una lezione sulla sicurezza per chi lavora in cantiere

Un incontro per garantire la sicurezza a quali lavoratori che, con l'inizio della ripresa, torneranno in cantiere e dovranno misurarsi con nuove pratiche e nuove misure da rispettare. Lo organizza Ance Piemonte e Valle d'Aosta “in vista dell’imminente apertura dei cantieri. E' fondamentale che tutti i lavoratori che operano in cantiere assimilino e seguano le nuove procedure per il contenimento della diffusione del Covid-19”, commenta Paola Malabaila, presidente dell’Ance e Valle d’Aosta.

L'appuntamento è fissato per la giornata di domani, ovviamente in videoconferenza: sarà un momento informativo destinato agli addetti delle imprese edili e mirato ad illustrare i contenuti del Protocollo di Sicurezza sottoscritto dall’Ance e le Parti sociali il 24 marzo 2020.

“È responsabilità e compito dell’Associazione diffondere informazioni non solo ai datori di lavori ma anche agli operai in modo che possano lavorare in sicurezza, tutelando la loro salute e anche quella dei loro famigliari - continua Malabaila. – A causa di questa emergenza sanitaria siamo tutti costretti a cambiare le nostre abitudini quotidiane che inevitabilmente si riflettono sullo svolgimento dell’attività lavorativa”.