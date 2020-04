Come si boccia il Coronavirus? Nasce "Sos - Supporto Online Studenti": due webinar gratuiti per i ragazzi

La pandemia ha radicalmente modificato le modalità di erogazione della didattica degli atenei: esami e discussioni delle tesi e, naturalmente, ha impattato emotivamente, psicologicamente e spiritualmente sulla vita di tutti. La P astorale Universitaria di Piemonte e Valle d’Aosta insieme all’ Ufficio per l’Educazione , Scuola ed Università della Cei e l’ Università Cattolica , in collaborazione con l’associazione studentesca Articolo 19 , offre alla comunità accademica due webinar gratuiti su questi temi.

I webinar saranno aperti a chiunque voglia seguirli e visibili sul canale youtube del Servizio per l’Apostolato Digitale dell’Arcidiocesi di Torino. I partecipanti potranno interagire via chat con gli ospiti ed i video saranno fruibili anche successivamente.

I temi affrontati saranno: "Come affrontare un esame e come discutere una tesi di laurea on line" e "Santi, sani e felici, anche in casa: la spiritualità dello studio oggi".

“Essere vicini ai nostri ragazzi nelle fatiche dello studio e della vita è la nostra missione in università: covid 19 ci ha fatto sbarcare su di un nuovo pianeta e noi non ci facciamo spaventare e accompagniamo i nostri giovani in questo viaggio” - dichiara Don Luca Peyron, direttore regionale della Pastorale Universitaria del Piemonte- “Il welfare universitario passa di qui oggi e la spiritualità dello studio non può che essere illuminata dalla vita claustrale: trasformare croci in opportunità di risurrezione è la nostra vocazione”.