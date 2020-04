Crisi della gdo, l'allarme dei sindacati: "La cassa integrazione di Carrefour? Non è un caso isolato"

“La richiesta di cassa integrazione avviata dal gruppo Carrefour non è purtroppo un caso isolato nella grande distribuzione del nostro territorio e come Fisascat Cisl siamo seriamente preoccupati per il futuro economico ed occupazionale dei lavoratori e delle lavoratrici di ipermercati e supermercati”. Così Stefania Zullo , operatrice della Fisascat Cisl Torino-Canavese , dopo l’annuncio del gruppo Carrefour di avviare la richiesta di cassa integrazione per i lavoratori di 7 punti vendita su 11 della provincia.

“Oggi, per assurdo, - continua Zullo - la popolazione tende ad entrare nel piccolo supermercato sotto casa, per fare in fretta ed evitare code. Questo, insieme alla riduzione degli orari e al contingentamento degli ingressi, ha prodotto una contrazione di fatturato per le aziende del settore. E a pagarne le conseguenze sono ancora una volta i lavoratori. Gli stessi assaliti dalla clientela impaurita e indisciplinata all’inizio della pandemia; gli stessi definiti folli ed inadeguati quando chiedevano dispositivi di protezione per non essere contagiati; gli stessi che hanno lavorato, trascinandosi la paura del contagio sia per sé sia per le loro famiglie”.