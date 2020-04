Torino, nella notte alcune vie "intitolate" alle persone vittime del Coronavirus

Nella notte fra il 23 e il 24 aprile, militanti di Aliud - Destra Identitaria, organizzazione giovanile di destra vicina a Fratelli d'Italia che raggruppa Azione Studentesca e FUAN - Azione Universitaria a Torino, hanno "reintitolato" diverse vie e corsi, fra i più famosi della città, assegnandoli agli eroi morti per combattere il coronavirus, per sensibilizzare la popolazione e le istituzioni a non dimenticarsi di chi è stato colpito in prima persona da questa pandemia.

E così, simbolicamente ed in maniera removibile, per non danneggiare le targhe autentiche, né coprirle: via Monfalcone diventa via Li Wenliang, corso Siracusa diventa via Giuseppe Allegri, via Giordano Bruno diventa via Don Berardelli, via Tunisi diventa via Roberto Stella, mentre via Gorizia viene intitolata a tutte le vittime del coronavirus.