“Toccare le corde”, le medicine per l'anima di Ramon Moro per esorcizzare l'isolamento

Può la musica salvare dagli sbalzi emotivi causati dall'isolamento forzato in queste settimane di emergenza coronavirus? Forse no, ma sicuramente può aiutare a esorcizzarlo: è questo il mood che permea il progetto multimediale “Toccare le corde”, ideato dal musicista torinese Ramon Moro.

Il trombettista, volto noto nell'ambiente underground nazionale e internazionale anche per le sue performance suggestive in luoghi non convenzionali, ha realizzato una serie di ventuno pillole fatte da composizioni musicali associate a un'immagine fissa: “Come può – spiega Moro - un musicista far sentire la propria voce in questi giorni di isolamento e come può continuare ad essere creativo in un momento in cui il futuro degli spettacoli è condannato al silenzio per l'intero anno a venire? Questo progetto ha l'obiettivo di alleviare questo dolore personale”.

I contributi sono pubblicati giornalmente sul sito e sui canali social del musicista (Facebook e Instagram): “Le clip – prosegue - hanno durata inferiore a un minuto e ho deciso di privilegiare il pathos rispetto alla tecnologia: con un piccolo registratore ambientale riprendo il mio sound, tromba, flicorno, effetti e un archivio di migliaia di scatti realizzati negli anni durante i miei viaggi. Non posso vedere e sentire chi mi ascolta ma posso condividere un percorso, dare un significato all’instabilità della vita presente che non vede certezze, componendo una colonna sonora di sentimenti per un film ancora da scrivere.”.

Il progetto, iniziato il 12 aprile scorso, si concluderà lunedì 27: “Ogni giorno pubblico una memoria, un’affezione dell’animo, suddividendo le emozioni in tre cicli, o tre condizioni umane. I primi sette giorni terra, materia, angoscia, terrore e oscuro, seguiti da consolidamento, rito, preghiera e infine cielo, volo, sogni e speranza. È solo il mio suono, ma nell’ascolto vi sono parole di paura, cadute, calma, accettazione, carezze e conforto, nell’invocazione di un'energia primordiale, di attimi di vita e di future intenzioni”.