70 anni da Puliciclone: “Io sono il Toro”

Per chi ha superato i 50 e magari ha i capelli bianchi, è una delle ragioni per cui si tifa Toro. Per Paolino Pulici da Roncello, da tempo residente a Trezzo d’Adda, dove gestisce una scuola calcio, vivere in Lombardia non deve essere facile in tempi di coronavirus. Figurarsi dover festeggiare recluso in casa un compleanno speciale come quello dei 70 anni.

Uno come lui, capace di dribblare ogni avversario, è come stare in una gabbia vivere in quarantena. Perché lui è stato sempre abituato a muoversi in totale libertà, in campo come nella vita. A chi scrive, a margine di una chiacchierata fatta nel 2003, subito dopo che i colori granata erano appena retrocessi per l’ennesima volta in serie B, disse: “Questo non è il mio Toro, io sono il Toro”. Uno che ha vinto tre volte la classifica cannonieri ed è stato il grande trascinatore di quella squadra che nel maggio del 1976 si laureò campione d’Italia, se lo può permettere. E non esiste persona – non solo tifoso granata – che possa obiettare su questo.

Pulici non è stato subito Puliciclone, come lo definì il maestro del giornalismo sportivo Gianni Brera, dopo una doppietta alla Juve (da cineteca il secondo gol, con pallonetto in velocità da trenta metri a beffare Zoff) nell’autunno del 1972. Da ragazzo fu scartato dall’Inter del ‘mago’ Herrera, nei primi anni in granata faceva una gran fatica a inquadrare la porta avversaria, fino a che Gustavo Giagnoni, il tecnico che fece del tremendismo una ragione dell’essere granata, lo mandò a ripassare i fondamentali assieme al tecnico delle giovanili ‘Bida’ Ussello, mettendo fuori squadra per alcune settimane. Tanti esercizi al ‘muro’, tanta fatica, ma dopo aver sistemato la mira, il suo sinistro tonante inizò a fare secchi i portieri avversari quasi ogni domenica.

Rispetto a Gigi Riva, l’uomo cui si è ispirato in gioventù, Pupi (come l’hanno soprannominato i tifosi granata) ha avuto molta meno fortuna in azzurro, chiuso prima da ‘Rombo di tuono’ e poi da Bettega, favorito dalla presenza di un gran numero di giocatori bianconeri in nazionale. Ma il suo numero 11 sulle spalle e 172 reti segnate, fino all’addio giunto nell’estate del 1982, hanno fatto di lui il bomber dei bomber della storia granata. Pulici è stato il Toro e il Toro si è identificato in Pulici, nell’attaccante senza macchia né paura, che raccontava di capire l’esatta distanza dalla porta dall’urlo della curva Maratona. Ne è stato l’idolo indiscusso, componendo con Ciccio Graziani quella coppia ribattezzata dei ‘Gemelli del gol’, che ha contrassegnato un’epoca irripetibile del Toro.

Grazie ai palloni al bacio di Claudio Sala, capitano e assist man della coppia di attaccanti per anni più forte del calcio italiano, Pulici ha vinto tre classifiche dei cannonieri, segnando in ogni modo: di potenza, di astuzia, di rapina, di testa. Persino di testa colpendo la palla rasoterra, come successo contro il Cesena, in quella domenica di maggio del 1976 in cui il Toro si laureò campione d’Italia. “E’ stato come riportare in vita le gesta del Grande Torino alle generazioni più giovani”, ha detto, ricordando quel giorno e il lungo abbraccio con Giorgio Ferrini, per anni suo capitano e compagno di squadra, che era diventato l’assistente dell’allenatore Radice.

Quando, poco meno di due anni fa, sono mancati prima Giagnoni e poi Radice, i due tecnici che hanno contrassegnato le pagine più bella della sua avventura in granata, disse a chi scrive: “Con loro se ne va un pezzo di storia del Toro. Quelli erano personaggi con un’anima, oggi invece non c’è nessuno che sa insegnare a questi calciatori cosa significa indossare quella maglia”. Il mito di Pulici resiste inossidabile al passare del tempo e delle generazioni. In un libro uscito in questi giorni, Beppe Gandolfo lo ha definito il bomber mandato sulla terra da Zeus per lenire le sofferenze dei tifosi granata.

Forse non è stato una divinità, ma per quello che ha fatto per il Toro o con il Toro, ci è andato molto vicino. 70 volte auguri, campione.