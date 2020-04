Torino, gli antagonisti rilanciano nel giorno della Liberazione: “Dobbiamo cambiare tutto, ribelliamoci” [FOTO]

Settimana di passione con uno strascico anche nel giorno della Liberazione per Aurora: sui muri del quartiere, infatti, sono comparsi diversi volantini (non firmati ma recanti un link alla radio antagonista bresciana “Onda d'Urto”, ndr) accompagnati dagli hashtag #ricordairesponsabili e #confindustriaassassini. Tutto questo a due giorni dal corteo partito dall'occupazione “Le Serrande” di Corso Giulio Cesare 45 e a una settimana dai disordini con la polizia che avevano portato all'arresto di quattro attivisti (poi rilasciati).

Nel mirino della protesta ci sono principalmente le restrizioni anti-coronavirus: “Siamo chiusi in casa da un mese e mezzo – scrivono gli autori - ma chi guadagnava sullo sfruttamento delle persone continua ad arricchirsi, mentre chi lavora nelle fabbriche continua a morirci, chi lavora nei campi continua a essere sottopagato e chi prima riusciva a sopravvivere grazie a qualche lavoretto in nero ora si trova a casa, senza prospettive e senza cibo”.

I cittadini vengono poi invitati all'azione: “Ci raccontano – proseguono - che queste nuove leggi sono state create per la nostra sicurezza, ed ecco che i nostri quartieri si riempiono di forze dell'ordine che impongono la loro autorità a suon di botte e di violenza. Adesso più che mai è necessario mettere in discussione questo sistema economico, politico e sociale: dobbiamo lottare e ribellarci”.

L'iniziativa si rivolge anche agli “spioni” e agli stabilimenti tutt'ora aperti: “Questo è il momento giusto per mettere in atto la solidarietà e non fare la spia: identificare il proprio vicino di casa che fa una passeggiata come la causa del contagio è fuorviante” e ancora “responsabile è chi costringe i lavoratori ad andare in fabbrica senza protezioni e affollando i mezzi di trasporto, chi ha svenduto la sanità pubblica, chi continua a spendere miliardi in armi da guerra” si legge su un altro volantino.