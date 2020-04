Coronavirus, sembra frenare la curva dei decessi: 56, di cui 7 registrati nella giornata di oggi

Sette decessi registrati nella giornata di oggi. Sembra finalmente frenare la triste curva che quotidianamente fornisce le vittime del Coronavirus in Piemonte. E anche se il conto complessivo arriva a 56 (si sommano anche gli esiti dei test a persone che sono morte nei giorni passati), per la prima volta da molto tempo si scende sotto la doppia cifra per quanto riguarda la rilevazione "quotidiana" dell'Unità di Crisi.

Il totale è ora di 2859 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi su base provinciale: 533 ad Alessandria, 147 ad Asti, 155 a Biella, 226 a Cuneo, 248 a Novara, 1.258 a Torino, 154 a Vercelli, 108 nel Verbano-Cusio-Ossola, 30 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Sono invece 4255 (195 in più di ieri) le persone guarite dal contagio da Covid-19: 384 (+37) in provincia di Alessandria, 156 (+3) in provincia di Asti, 199 (+13) in provincia di Biella, 467 (+11) in provincia di Cuneo, 359 (+10) in provincia di Novara, 2160 (+102) in provincia di Torino, 221 (+15) in provincia di Vercelli, 252 (+2) nel Verbano-Cusio-Ossola, 57 (+2) provenienti da altre regioni.



E alla voce delle notizie confortanti vanno attribuiti anche i ricoverati in terapia intensiva, scesi a 217 (-20 rispetto a ieri), in calo come i ricoverati non in terapia intensiva sono 2.827 (-16 rispetto a ieri).