Coronavirus: venduto a 7 mila euro su Ebay il disegno di Capitan Harlock per le Molinette

Dopo 225 offerte su Ebay, è stato venduto a 7 mila euro il disegno di Capitan Harlock realizzato da Leiji Matsumoto, il fumettista giapponese che ha voluto aiutare medici e infermieri dell'ospedale Molinette, dove lo scorso novembre era stato ricoverato d'urgenza.



Matsumoto ha letto sui giornali dell'emergenza Covid in Piemonte e ha deciso di disegnare il suo celebre Capitano spaziale, accompagnato dalla scrittà "Andrà tutto bene". Il denaro ricavato dall'asta servirà per acquistare dispositivi di protezione individuale. "Ho pensato al personale dell’ospedale Molinette di Torino che si é preso cura della mia salute - ha scritto nei giorni scorsi Marsumoto - i loro volti e la loro energia, insieme alle cure, mi hanno consentito di tornare a stare bene. A tutti quelli che come loro mettono a rischio la propria vita per quella degli altri va il mio pensiero, ed il mio auspicio che #andràtuttobene. Coraggio Italia!”.