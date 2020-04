La casa come barriera contro il Coronavirus, ma anche per difendere gli investimenti: tengono i prezzi del mattone

Sono settimane (lunghe) in cui il mattone sembra essere diventato più un carceriere, che un investimento. Ma il mondo degli immobili continua a muoversi anche per quanto riguarda i valori, i prezzi, la domanda e l'offerta. E in Piemonte, almeno nei primi mesi del 2020, si mostrano alcuni segnali di tenuta, se non di miglioramento.

A resistere, senza dubbio, è il prezzo. Dopo anni di cali vertiginosi, infatti, la richiesta fatta da chi vuole vendere casa è sostanzialmente stabile, con una variazione di appena mezzo punto in negativo. Secondo lo studio di Immobiliare.it, il valore medio è di poco superiore ai 1500 euro al metro quadro per il residenziale, in Piemonte. Ma se Verbania è la prima della classe (con un valore medio superiore ai 2000 euro), alle sue spalle si muovo situazioni diverse tra loro: Cuneo si attesta sui 1835 euro al metro quadro, quindi Torino con 1666 e poi Asti con 1236. Via via tutti gli altri, fino a Biella con 759 euro al metro quadro.

A livello di performance, invece, è proprio il Biellese a registrare il dato di crescita più elevato: un +1,3% nel trimestre che mette alle spalle Vercelli con un +1,2%. Quasi ferma Cuneo (-0,1%), così come Asti (-0,3%) mentre il mercato residenziale di Torino ha perso qualcosa in più: -1,2% da inizio anno. Il calo più consistente (-1,6%) è di Verbania.

Un discorso diverso vale invece per il mercato degli affitti: in questo caso il tasso di crescita è decisamente più netto. In generale, il tasso di aumento dei canoni di locazione è aumentato del 4% da gennaio a marzo, con soltanto la provincia di Cuneo (-1,4%) e quella di Verbania (addirittura -3,4%) a segnare ribassi. In frenata controllata Vercelli (-0,8%) mentre tutte le altre province sono in rincaro: Torino addirittura del 5,2% a tirare la volata, mentre Novara, Asti e Biella avanzano allineate oscillando poco al di sopra del punto percentuale.

In termini di valori, un bilocale da 60 metri quadri continua a essere più caro a Verbania (quasi 9 euro a metro quadro) che altrove, ma Torino (8,75 euro) gli è subito alle spalle. La più abbordabile è Biella, con 5,56 euro a metro quadro, mentre Cuneo e Asti si muovono attorno ai 6 euro e mezzo. A livello piemontese, il dato è di poco inferiore agli 8 euro a metro quadrato.



E la tendenza è confermata anche dalla Fiaip, la sigla che rappresenta gli agenti immobiliari: "Le prospettive – spiega Paolo Papi, presidente di Fiaip Piemonte - non sono rosee. I prezzi non registreranno grandi cali, ma la certezza si avrà solo alla riapertura delle agenzie. Le transazioni, invece, che rappresentavano l’unico segno positivo del comparto negli ultimi anni, patiranno la brutta battuta d’arresto di questo momento; recuperabile solo in parte nel secondo semestre dell’anno. È chiaro che chi stava progettando di comprare casa e si trova ad affrontare un’inaspettata crisi economica, con cassa integrazione, perdite di fatturato o chiusura della propria ditta individuale, accantonerà il progetto in attesa di una situazione migliore".

Il mercato, dunque, dovrebbe rallentare, ma senza crolli. "Il Coronavirus ha stabilito un’evidenza - sottolinea Papi -: la casa è una certezza. Di fronte alla volatilità delle borse, anche dei propri risparmi. È un bene rifugio, oggi da reclusi anche una protezione e non perde il suo significato e il suo valore, anzi”.

Il colpo più duro sarà inflitto al comparto commerciale, già sofferente in tutta la regione. “Negozi senza fatturato avranno difficoltà a pagare i canoni di locazione e il rischio, senza serie contromisure, sarà quello di chiudere i battenti e avere i locali sfitti. Come in un brutto circolo vizioso, tutta la filiera ne sarà penalizzata".



Più preoccupante la lettura che arriva da un'altra associazione di categoria: "È importante farsi trovare pronti alla ripresa e i primi dati in nostro possesso ci segnalano che non sarà una ripresa indolore - dichiara Franco Dall’Aglio presidente FIMAA Torino -. L’anno scorso sono stati erogati dal sistema bancario e creditizio poco meno di 50 miliardi di euro per finanziare gli acquisti immobiliari; il 2020 potrebbe riservarci da un minimo di 5% fino quasi al 20% di erogato in meno. La prima causa potrebbe proprio essere la crisi del mercato del lavoro, dovuta al loockdown, per cui meno famiglie potranno essere considerate solvibili dalle banche e quindi ottenere quanto richiesto. Ovviamente il mercato immobiliare andrà di pari passo e, a fine anno, potremmo trovarci, come numero di transazioni, ai livelli del 2015, segnando quindi un importante segno meno anche in termini di compravendite totali”.