Corso Toscana, il marciapiede groviera è un pericolo per i cittadini: “Ignorate le segnalazioni”

Una groviera, più che un marciapiede. Bisogna prestare molto attenzione a dove si mettono in piedi in corso Toscana, nel tratto compreso tra corso Lombardia e corso Cincinnato: in quest’area infatti, il marciapiede si presenta rotto e pieno di buchi.

Una situazione pericolosa e, soprattutto, tristemente nota: l’associazione Giustizia & Sicurezza aveva sollevato il problema già lo scorso agosto, ma la loro voce è rimasta inascoltata. “Ci chiediamo come sia possibile, che dopo 8 mesi, le istituzioni non siano intervenute per ripristinare l'asfalto in questo tratto molto frequentato, dove sono presenti una banca ed un ambulatorio, oltre ad essere la strada di passaggio per arrivare al mercato rionale” afferma il presidente dell’associazione, Paolo Biccari. Ed è proprio quello il paradosso: l’area è molto frequentata e su quel marciapiede vi passano migliaia di anziani. Ripararlo durante la fase di lockdown, secondo i residenti, avrebbe consentito di trovare un manto stradale nuovo e sicuro una volta terminate le misure di restrizione.

“Abbiamo nuovamente scritto agli organi competenti, chiedendo un intervento rapido per evitare spiacevoli infortuni" ribadiscono dall'associazione Giustizia & Sicurezza. Intanto, per il momento, il marciapiede groviera di corso Toscana rimane così. Stagionato.