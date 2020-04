Messer Tulipano continua a fiorire online

Il 1° maggio si sarebbe concluso l’evento Messer Tulipano che quest’anno non ha potuto aprire al pubblico per via dell’emergenza sanitaria in corso, ma che Consolata Pralormo ha voluto condividere con i visitatori attraverso delle visite virtuali da lei commentate e pubblicate ogni giorno sui canali social dell’evento e sul sito del Castello di Pralormo.

Consolata Pralormo riassume così questa edizione di Messer Tulipano: “La fioritura è sempre una sorpresa che mi regala ogni anno speciali emozioni e inaspettate sensazioni. Il Castello di Pralormo vi aspetta non appena sarà consentita l’apertura al pubblico per le visite all’interno e del parco tutte le domeniche fino alla fine di novembre. Ad ogni visitatore sarà omaggiato un bulbo di tulipano del Castello di Pralormo. Inoltre Messer Tulipano tornerà a far fiorire le aiuole di Alba anche il prossimo anno, è una promessa. Intanto stiamo programmando un evento per il prossimo autunno per offrirvi lo spettacolo del parco in versione autunnale come non l’avete mai visto. Continuate a seguirci su Facebook (Messer Tulipano), Instagram (messertulipano_official) e sul sito del Castello di Pralormo (www.castellodipralormo.com)".