Coronavirus, Cirio: "Ripartenza con prudenza: in Piemonte no ai take away e agli spostamenti nelle seconde case". Intanto calano i ricoverati

"Il Piemonte ha bisogno di guardare al 4 maggio e alla Fase due della ripartenza, ma confermando la linea del rigore e della prudenza". Lo ha detto oggi il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, durante l'incontro con il Comitato tecnico scientifico in vista delle nuove misure di contenimento per l'emergenza coronavirus. "Il Governo - ha spiegato Cirio - ha dato il via libera alla riapertura delle attività produttive e questo avverrà anche in Piemonte. Ma alla luce dei dati attuali, riteniamo essere prudenti sulle attività sociali e su determinate attività commerciali, come ad esempio il take away, che possono creare situazioni di assembramento difficilmente gestibili, soprattutto nelle grandi città come Torino. Stesso discorso vale per gli spostamenti verso le seconde case, che consentiremo solo in un secondo momento quando le condizioni lo renderanno possibile".

Intanto l'unità di crisi della Regione ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti dal coronavirus, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono saliti 4.442 (187 in più di ieri), di cui 2.246 (+86) in provincia di Torino, 228. Altri 2.355 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo.

Sono invece 54 i decessi di persone positive al test del “Coronavirus Covid-19” comunicati questa sera, di cui 15 al momento registrati nella giornata di oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente dall’Unità di crisi può comprendere anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid). Il totale è ora di 2.913 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi su base provinciale: 542 ad Alessandria, 152 ad Asti, 157 a Biella, 230 a Cuneo, 250 a Novara, 1.287 a Torino, 156 a Vercelli, 109 nel Verbano-Cusio-Ossola, 30 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Per quanto riguarda i contagi, sono 25.216 (+306 rispetto a ieri) le persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte: 12.401 in provincia di Torino. I ricoverati in terapia intensiva sono 214 (-3 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.689 (- 138 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 12.603

I tamponi diagnostici finora eseguiti sono 140.996, di cui 74.630 risultati negativi.