Coronavirus, la solidarietà fa unire le forze a un intero condominio: 1600 euro per il Mauriziano

La solidarietà si sviluppa anche attraverso i piccoli gesti e le forze che si uniscono. E' quello che hanno pensato alcune famiglie di un condominio di corso Giambone, al civico numero 46, una di quelle case popolose di borgo Filadelfia che affacciano sul sottopassaggio del Lingotto.

E così, appendendo un po' di avvisi nelle varie scale, hanno pensato di dare una mano nella lotta contro il Coronavirus: una colletta, ciascuno per le proprie capacità e le proprie possibilità in una zona popolare e multietnica della città. Risorse da donare a quel settore della Sanità che tanto sta facendo in questi mesi di lotta contro il Coronavirus.

L'iniziativa è stata ribattezzata "Ci siamo anche noi" e ha voluto dimostrare come, accanto a "un valido contributo individuale che stiamo già dando restando a casa e rispettando le norme, insieme possiamo fare molto di più".

Con un'offerta minima volontaria di 5 euro ("ma nessuno si senta obbligato", specificava il foglio che accompagnava l'iniziativa) il risultato ha sfiorato i 1600 euro: 1596, per la precisione. Da destinare all'ospedale Mauriziano. "Il direttore della struttura complessa anestesia e rianimazione cardiovascolare, venuta a conoscenza della nostra iniziativa, ha ringraziato in anticipo con una telefonata - spiegano gli organizzatori - spiegando che saranno resi pubblici i ringraziamenti ufficiali per le donazioni menzionando questo complesso condominiale".