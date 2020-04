Effetto Coronavirus a Collegno: il Covid-19 azzera furti, rapine e piccola delinquenza

Controlli su tutto il territorio per sorvegliare la città durante l'emergenza Coronavirus. Collegno ha fatto in bilancio sulla sicurezza urbana durante questi giorni così delicati, un passo che vuole essere una base per ripartire durante la fase 2.

"Svolgiamo un controllo serrato del territorio con 6 pattuglie al giorno e notte dei carabinieri sia della Polizia Municipale impegnata 7 giorni su 7 e h 24 nel Centro Operativo Comunale - ha dichiarato il sindaco Francesco Casciano -, e come disposto dal comitato ordine e sicurezza pubblica della prefettura e coordinato dalla questura".

Gli unici movimenti in città, segnalati dai collegnesi, riguardano solo l'area della ex Mandelli.

"I cittadini mi segnalano solo dei movimenti di persone intorno alla ex Mandelli che talvolta si aggirano nei quartieri per svuotar dei bidoni dell'immondizia o alla ricerca di materiali da recuperare. Nonostante il gran lavoro per il contenimento della mobilità legata alla pandemia le forze dell'ordine continuano a tener sotto stretto controllo questi soggetti senza fissa dimora - ha sostenuto il primo cittadino -. Non si ravvedono comportamenti aggressivi o specifici reati da allarme sociale, certamente occorre una soluzione strutturale che dovrebbe esser aiutata anche da un quadro normativo che consenta maggior efficacia all'azione contenitiva del fenomeno. Alle proprietà delle aree è stato chiesto di provvedere con ulteriori demolizioni, difesa dei luoghi e pulizie di mantenere in ordine".

A Collegno su tutto, però, emerge l'azzeramento di comportamenti illeciti come furti, rapine, piccola delinquenza con denunce ridotte quasi a zero, rilevando un aumento degli interventi per problemi comportamentali, probabilmente accentuati dalla convivenza obbligatoria.