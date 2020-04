Controlli a Porta Nuova: arrestato un uomo sceso dal Torino-Bardonecchia: doveva scontare 9 mesi di carcere

Un giovane albanese, residente in provincia di Macerata, è stato arrestato dagli agenti della Polizia Ferroviaria nella Stazione di Torino - Porta Nuova sulla base di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Macerata. Il ragazzo, che proveniva dal treno regionale con tratta Bardonecchia - Torino Porta Nuova, è stato fermato al Varco di Polizia della stazione durante i controlli previsti per il contenimento del Covid-19.

Sottoposto agli accertamenti di rito, è risultato destinatario di molteplici note di rintraccio e, in particolare, di un ordine di carcerazione per 9 mesi di reclusione, 20 giorni di arresto e 310 euro di multa per violazione della normativa antiriciclaggio.