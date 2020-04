Nichelino, si finge in dolce attesa per saltare la fila al supermercato di Mondojuve

Cosa non ci s'inventa, al tempo del coronavirus, per saltare la fila al supermercato. Nei giorni scorsi una donna è stata protagonista di una scena quantomeno insolita al Bennet di Mondojuve, lo shopping center tra Nichelino e Vinovo.

La donna si è finta in dolce attesa per passare davanti a tutti e scavalcare la fila. Quando aveva mostrato il suo pancione, chiedendo di poter passare davanti, in un attimo tutti si erano scansati, immaginando di fare una buona azione. Ma poco dopo è venuto fuori la verità: dopo aver pagato, alla donna che stava iniziando a imbustare la roba, è improvvisamente sparita la pancia, perché è caduto a terra il cuscino che aveva nascosto sotto la maglia.

A quel punto, mentre gli altri clienti hanno iniziato a protestare e a dirle di tutto, ha arraffato le sue cose ed è scappata in gran fretta.