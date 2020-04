Pusher si nasconde nelle scale della metropolitana, ma le manette arrivano puntuali

Diverse segnalazioni giunte nelle ore precedenti avevano convinto gli agenti di Polizia della Volante a effettuare alcuni sopralluoghi nella zona della stazione della metropolita del Lingotto.



Qui infatti, secondo i racconti dei cittadini che avevano chiamato il 112, era stato notato un cittadino straniero con un comportamento sospetto in coincidenza delle scale mobili di via Vado. Gli agenti, dopo un breve appostamento, hanno subito individuato l'uomo proprio all’ingresso della rampa di scale, nascosto dietro un angolo. Si sono così avvicinati per procedere a un controllo: l’uomo, un ventisettenne gabonese, ha tentato di deglutire qualcosa, portando le mani alla bocca, ma è stato prontamente bloccato.



In gola gli hanno trovato ben 7 ovuli contenenti cocaina e crack. Il ventisettenne ha anche accennato un tentativo di fuga, spintonando i poliziotti, che non è andato a buon fine. L’uomo ha numerosi precedenti di polizia a suo carico, oltre alla misura del divieto di dimora in Torino e ad un ordine di abbandonare il territorio nazionale.



Per lui sono scattate le manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale e la denuncia per l’inottemperanza all’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale.