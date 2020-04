Rifiuta di mettersi la mascherina per fare la spesa: pugni contro una vetrata, poi aggredisce la cassiera

Ha rifiutato di mettersi la mascherina per fare la spesa, al punto da far nascere una colluttazione dove, ad avere la peggio, sono state la porta a vetri di ingresso del supermercato, sfondata, e una cassiera che ha subito qualche colpo di striscio.

Il protagonista è un 51enne, che ieri ha creato il panico al Penny Market di Gassino Torinese. In coda fuori dal supermercato, è stato invitato dal personale addetto alla sicurezza a indossare la mascherina protettiva: una richiesta a cui ha reagito con violenza, sfondando con un pugno la porta a vetri di ingresso del locale. Non contento ha aggredito il personale del supermercato, in particolare una cassiera, che era intervenuta per calmarlo insieme al direttore del market e a un uomo della sicurezza. Bloccato dai carabinieri, il 51enne è stato denunciato.