Oggi l'assemblea dei soci di Banca di Asti sancisce la presidenza di Giorgio Galvagno

Si terrà oggi l'assemblea dei soci di Banca di Asti che sancirà la presidenza di Giorgio Galvagno, ex sindaco di Asti e parlamentare. Un'assemblea di portata storica che ufficializza di fatto la fusione tra Banca di Asti e Biver Banca.

Un Gruppo bancario diventato tra i più solidi del Nord Ovest con un utile di 40 milioni di euro, anche grazie alla lunga (16 anni) presidenza del farmacista Aldo Pia che nella lettera ai soci ricorda:"In questi anni la nostra banca ha compiuto un lungo e complesso percorso, che l’ha portata a essere il terzo gruppo bancario in Piemonte dopo i colossi Intesa Sanpaolo e Unicredit.Di questo percorso vorrei ricordare, per brevità, solo quattro tappe, le più significative. La prima riguarda la scelta del dottor Carlo Demartini come direttore Generale della Banca, primo astigiano a ricoprire quel ruolo dopo circa trent’anni. La grande crisi finanziaria, drammaticamente iniziata poco dopo la sua nomina e mai più terminata, non avrebbe perdonato momenti di incertezza e la Banca ha potuto giovarsi di una guida professionale e competente per navigare verso l’uscita dalla difficile congiuntura economica generale.

La seconda tappa è idealmente rappresentata dall’acquisizione a fine 2o12 della quota di maggioranza di Biver Banca, un’azienda complementare alla nostra per localizzazione della rete territoriale e simile per radicamento e qualità del rapporto con la comunità di riferimento. Con questa operazione, resa possibile dal livello di patrimonializzazione ottenuto anche con l’aumento di capitale concluso pochi anni prima, il gruppo bancario Cassa di Risparmio di Asti prendeva forma e si attrezzava ad affrontare con una più adeguata dimensione tempi difficili e selettivi.

La terza tappa è rappresentata dall’aumento della quota societaria già detenuta in Pitagora S.p.A. fino ad assumerne il controllo, con l’obiettivo di diversificare i ricavi e inserire nel Gruppo un’azienda leader nel settore della cessione del quinto e con agenzie distribuite su tutto il territorio nazionale.

La quarta e ultima tappa risale a pochi mesi fa e sono gli accordi per l’integrazione societaria tra Biver Banca e Banca di Asti che non porterà soltanto a vantaggi operativi, risparmi organizzativi e a un significativo accrescimento patrimoniale, ma soprattutto al consolidamento della proprietà della Banca da parte delle tre Fondazioni bancarie del territorio: le Fondazioni di Asti, Biella e Vercelli che condividono natura, obiettivi e vocazione al servizio dello sviluppo della comunità di riferimento".

Per la prima volta nella storia l'assemblea si terrà in via telematica e non al Teatro Alfieri di Asti