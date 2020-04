Buoni Spesa, a Venaria sono state accolte 854 domande per oltre 196mila euro

Anche la città di Venaria si è attivata sul fronte dei Buoni spesa, i contributi destinati ai nuclei famigliari in difficoltà in questo periodo di pandemia e relativo lockdown che abbatte le possibilità lavorative e quindi i redditi.

La raccolta delle domande è iniziata il 7 aprile e si è conclusa alla mezzanotte del 24 aprile, con sospensione nei giorni festivi e prefestivi (totale 13 giorni). La distribuzione dei buoni spesa è ancora in corso.

Sono state raccolte 1.203 domande, che hanno generato un flusso di 3229 messaggi sulla mail dedicata e 839 conversazioni sulla chat whatsapp dell’utenza telefonica dedicata. I richiedenti rientranti nella casistica a cui la misura è destinata in via prioritaria, ovvero coloro non già beneficiari di altro sostegno pubblico, sono stati 854, per un fabbisogno di buoni pari a 7860 e un valore complessivo di 196.500 euro. Risposta negativa invece per 36 casi.

Le domande da parte di nuclei rientranti nella casistica a cui la misura è destinata in secondo battuta sono stati 349 per un valore di buoni pari a 76.500 euro.

Come previsto nell’avviso queste ultime richieste possono essere accolte in presenza di finanziamenti ancora disponibili dopo il soddisfacimento di quelle dei nuclei a cui la misura è destinata in via prioritaria.

Il comune provvederà ad integrare le risorse disponibili (177.941,7 euro di finanziamento statale e 930 di donazioni) con propri fondi di bilancio per 17.628,3 euro, in modo da poter coprire il fabbisogno generato dai nuclei prioritari (196.500 euro). Tale integrazione diminuirà proporzionalmente a misura che andranno eventualmente ad incrementarsi le donazioni.

Dunque, non risultano disponibili ulteriori risorse per il soddisfacimento delle domande a cui la misura è rivolta in via residuale, ovvero dei nuclei famigliari già beneficiari si sostegno pubblico. Si provvederà a darne comunicazione ai richiedenti. Per informazioni è possibile contattare i seguenti numeri: 011-4072438/488 in orario d’ufficio.

Le attività commerciali che hanno dato la disponibilità ad accettare i Buoni Spesa, sono 15 (elenco disponibile sul sito della Città). I buoni spesa sono utilizzabili per acquisti nei settori merceologici alimentari, prodotti per animali domestici, salute e cura della persona, pulizia e cura della casa, prodotti per la cura e le necessità di bambini e neonati. Sono esclusi gli alcolici, i superalcolici, le sigarette, anche elettroniche.