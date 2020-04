Il Coronavirus manda in ginocchio i matrimoni dei torinesi: 308 milioni di "dote" bruciati da qui ad agosto

In ginocchio, ma non c'è nulla di romantico in tutto questo. E' un'intera filiera che sta pagando sulla propria pelle le conseguenze del Coronavirus, del lockdown e delle incertezze sulla ripartenza: quella che va sotto la definizione di "wedding" e che raccoglie tutti i servizi che contribuiscono a rendere unico il giorno più bello. Dall'organizzazione del rinfresco all'acquisto di vestiti, gioielli (le fedi, ma non solo), fiori, fotografia, viaggi e via dicendo.



Soltanto a Torino e provincia, le stime parlano di un danno - da qui ad agosto - di circa 308 milioni di euro. Un salasso, per un comparto che rischia di rimanere fuori dai radar del governo e delle istituzioni e la cui apertura coinciderà probabilmente con la cosiddetta Fase Tre. “Bisogna comprendere - commentano gli operatori del settore – che per ogni decreto del governo che proroga il lockdown di settimane, le imprese registrano disdette di mesi e il relativo spostamento delle date nella stagione invernale".