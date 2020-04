Collegno, un omaggio ai Martiri della Resistenza dagli studenti della Moglia

Una celebrazione speciale per continuare a non dimenticare. Collegno, insieme a Grugliasco, ha deciso di unirsi simbolicamente alla sua cittadinanza sul web nel ricordo della strage nazifascista che il 30 aprile 1945 portò al sacrificio di 68 persone tra collegnesi e grugliaschesi.

"I nostri comuni si son trasformati da piccoli borghi a città rinascendo proprio da quel drammatico eccidio che segna indelebilmente per le nostre comunità che fascismo e nazismo sono stati e rimarranno per sempre crimini contro l’umanità - ha dichiarato il sindaco Francesco Casciano -. Dobbiamo portare nel cuore quei giovani e onorarne il ricordo con l'affermazione dei diritti umani, civili e sociali".

Ed è per continuare a ricordare che Collegno ha deciso di coinvolgere anche gli studenti per commemorare i Martiri della Resistenza. Sempre online, la città ha deciso di mostrare i lavori e le riflessioni realizzate dagli allievi e dalle maestre della scuola primaria Moglia, in un video omaggio per mantenere viva nella memoria delle giovani generazioni il ricordo dei Martiri del 30 aprile 1945.