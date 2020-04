I Buffoni di corte alzano la voce: "Fase 2? Il governo non considera le minoranze come i disabili"

“Sono più di tre milioni le persone che non sono state contemplate nelle misure prese e che, nella situazione contingente, non sanno cosa fare - spiega Luca Nicolino, presidente dell’Associazione I Buffoni di Corte -. A queste si aggiungono realtà come la nostra che non avendo indicazioni dal Governo, non sanno come programmare un piano di intervento adeguato, a breve-medio termine”.