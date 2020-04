Nichelino, dopo il 25 Aprile anche la celebrazione del Primo Maggio sarà online

Dopo il 25 Aprile, anche la festa del Primo Maggio a Nichelino sarà online, complice l'impossibilità di fare celebrazioni e manifestazioni in piazza, per l'emergenza coronavirus.

Domani, dalle 10.30, è in programma una lunga diretta Facebook sulla pagina istituzionale del Comune. Una celebrazione dedicata ai lavoratori che sono in prima linea nel fronteggiare la pandemia del covid-19: dalle forze dell'ordine, alla protezione civile, ai lavoratori dei supermercati, a chi porta la spesa a casa, a tutte le categorie che affrontano il coronavirus da vicino. "In particolare è dedicato a coloro che operano nella Sanità e che con grande sacrificio, anche a costo della propria vita, hanno salvato e salvano migliaia di persone colpite dalla pandemia", ha spiegato il sindaco Giampiero Tolardo.

Proprio il primo cittadino di Nichelino interverrà durante la lunga diretta, assieme a Lucia Clementi, dipendente dell'azienda Cosmonova, a Federica De Filippo, soccorritrice della Croce Rossa italiana, al medico di base Donatella Moia, oltre ai rappresentanti dei sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil.