Salizzoni nella task force di Fazio? Il vicepresidente del Consiglio regionale dice no

Una riflessione durata alcune ore, ma alla fine ha scelto per il "no". Mauro Salizzoni, vicepresidente del Consiglio Regionale del Piemonte e direttore in pensione del Centro trapianti della Città della Salute di Torino, non accoglie la proposta che si era concretizzata in occasione della riunione dei Capigruppo di entrare a far parte della task force guidata dall'ex ministro Ferruccio Fazio che dovrà pianificare la "fase 2" del Piemonte dopo l'emergenza Coronavirus.

Il messaggio è stato affidato ai social, in particolare al profilo Facebook di Salizzoni: "Ho rifiutato. Il mio attuale ruolo istituzionale e politico di minoranza nel Consiglio regionale non è compatibile con un impegno diretto nella task force guidata da Ferruccio Fazio".

"Ringrazio chi mi ha proposto (peraltro non ancora formalmente) di entrare a farne parte e gli oltre 5mila sostenitori che spontaneamente avevano firmato su change.org per vedermi a "gestire l'emergenza Coronavirus" - ha aggiunto -. Non farò mai mancare le mie proposte e il mio contributo, nutrendo personale stima nei confronti dei componenti la task force, che tuttavia dipende dall'Unità di Crisi e in definitiva dalla maggioranza di cui non faccio parte e in cui non mi riconosco".