La scuola è cruciale per la ripresa del Paese. Lo dice anche uno studio del Politecnico di Torino

"Per la ripresa del Paese, la scuola e i servizi educativi per la prima infanzia sono importanti tanto quanto le attività produttive". A sostenerlo è il Politecnico di Torino, che ha appena pubblicato il rapporto "Scuole aperte, società protetta": 62 pagine con approccio tecnico-scientifico che indicano le buone pratiche da adottare per la ripresa dell'attività scolastica nella "fase 2".

"Il sistema educativo risponde a problemi di conciliazione famiglia-lavoro per i genitori, ma soprattutto ai diritti costituzionali dei bambini e ragazzi a ricevere un’istruzione e ad avere accesso alle risorse per il pieno sviluppo delle proprie capacità. Esigenze e diritti che sono stati, forse inevitabilmente, compressi in queste settimane con conseguenze negative che hanno allargato le disuguaglianze sociali tra bambini. La letteratura internazionale è unanime nel sottolineare l’importanza per tutti i bambini, ma soprattutto per i più svantaggiati economicamente e socialmente, o con qualche disabilità, di esperienze educative extra familiari precoci".

Il rapporto prende dunque in considerazione queste dimensioni, oltre ad affrontare sotto il profilo tecnico-scientifico la prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 nell'ambito del sistema scolastico dall'obbligo ma anche nel sistema educativo per la fascia 0-6 anni, che ormai fa parte a pieno titolo del sistema istruzione anche a livello normativo.