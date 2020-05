Come ripartirà la scuola dopo lo stop per Coronavirus? Simulazioni in cinque asili e materne di Torino

Sono cinque, tra asili nido e scuole materne, le strutture torinesi in cui sarà avviata la sperimentazione di tutte le procedure organizzative per la ripresa dell’attività scolastica, dopo lo stop imposto dal Coronavirus. Si tratta dei “beta test” messi a punto dal Politecnico di Torino, con la collaborazione dell’assessorato all’istruzione della Città di Torino. Nel dettaglio verranno analizzati i possibili turni di frequenza, l’uso degli spazi, i flussi in entrata ed uscita,…

“Il nostro contributo al lavoro svolto dal Politecnico – spiega l’assessora all’Istruzione, Antonietta Di Martino - si è concentrato sulla fascia 0-6, dove risulta impossibile attuare misure di distanziamento”. “Tra le soluzioni per la fase di transizione e per la riapertura -aggiunge l’esponente della giunta Appendino - sono state proposte la facilitazione della formazione tra le famiglie di micro-comunità spontanee per accogliere piccoli gruppi di bambine e bambini sotto la guida del nido di riferimento, l’organizzazione di un ventaglio di possibilità per i mesi estivi, anche utilizzando forme “a bassa soglia” cioè con orario limitato come ludoteche, attività di gioco, ecc., attivando tutte le collaborazioni pubbliche e private già presenti nel sistema educativo”.

Le cinque strutture cittadine dove saranno realizzati i “beta test” sono quelle comunali del Nido d'infanzia Bianca & Bernie di Via Ventimiglia, 112 e della Scuola dell'infanzia G. Fanciulli di Via Mercadante 129, le strutture private Asilo Nido Birimbao di Corso Moncalieri, 203 e Scuola paritaria convenzionata con il Comune di Torino (con sezione primavera aggregata) S.Bonacossa di Via Nizza 22/F, e il complesso di via Bardonecchia, 34 (che comprende nido, scuola dell'infanzia, scuola secondaria di primo grado, servizi del centro civico)