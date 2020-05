Il 3 maggio è la festa nazionale polacca, ma quest'anno niente messa a causa del Covid-19

Per la comunità polacca a Torino oggi sarà una giornata un po’ diversa rispetto agli anni precedenti. Il coronavirus ha inciso su molti aspetti della vita quotidiana, tra cui gli eventi nazionali: il 25 aprile per l’Italia e, ora, è la volta del 3 maggio per la Polonia. La Presidente della Comunità Polacca di Torino, Elzbieta Grzyb, è molto dispiaciuta di non poter celebrare il 229° anniversario della Festa Nazionale della Costituzione di Polonia del 1791 insieme all'intera comunità. Con un messaggio di vicinanza, al momento virtuale, augura a tutti di poter andare insieme a Messa il prossimo anno.

Il Console Onorario di Polonia, Ulrico Leiss de Leimburg, partecipa a questa ricorrenza dagli anni Settanta: "E' triste non poter essere insieme e non poter celebrare questa giornata importantissima per il popolo polacco". La Costituzione polacca fu la prima ad essere emanata in Europa e la seconda al mondo dopo gli Stati Uniti quattro anni prima. Si trattava di una Costituzione che ha posto i fondamenti per l’affermazione di uno Stato moderno, con principi democratici, valorizzazione dei diritti civili e nascita del bene comune. Con l’invasione dell’Impero Russo questa venne abrogata e, per il popolo polacco, fu una grande sconfitta fino all'indipendenza, quando, da questa Costituzione, si ripresero le basi per ripartire.