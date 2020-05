Coronavirus, crolla il numero dei nuovi contagi (360 meno di ieri), scende quello dei morti: 20

Calano i nuovi decessi, 20 oggi mentre ieri erano stati 33, ma soprattutto scende in picchiata il numero dei nuovi contagiati: ieri 550, oggi 190, tanto da essere raggiunto dal numero dei nuovi guariti: 188. Sono questi i numeri comunicati oggi dall'unità di crisi della Regione Piemonte sul coronavirus.

6.132 PAZIENTI GUARITI E 2.540 IN VIA DI GUARIGIONE

In particolare i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono 6.132 (188 in più di ieri), di cui 3.122 in provincia di Torino (+119). Altri 2.540 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo.

I DECESSI SALGONO COMPLESSIVAMENTE A 3.164

Sono 20 i decessi di persone positive al test del “Coronavirus Covid-19” comunicati oggi, di cui 13 al momento registrati nella giornata odierna (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente dall’Unità di crisi può comprendere anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid). Il totale regionale è ora di 3.164 deceduti risultati positivi al virus, di cui 1.409 a Torino.

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI

Sono 27.507 (+ 190 rispetto a ieri), infine, le persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte: 13.839 in provincia di Torino. I ricoverati in terapia intensiva sono 169 (-9 rispetto a ieri), i ricoverati non in terapia intensiva 2.484 (- 3 rispetto a ieri), le persone in isolamento domiciliare 13.018. I tamponi diagnostici finora eseguiti sono 173.385 , di cui 93.939 risultati negativi.